Clamoroso Milan: Fonseca vicino all'esonero. Pronto il sostituto

Nel postiticpo della domenica sera il Milan ha pareggiato a San Siro contro la Roma per 1-1. Al gol di Reijnders ha risposto Dybala, in un primo tempo scoppiettante, mentre nel secondo tempo la partita è stata comunque movimentata, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria.

Durante la partita, però, è uscita una notizia che man mano sta trovando conferme su tutti i giornali nazionali

Fonseca esonerato: pronto il sostituto

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sarebbe vicinissimo all'esonero. L'allenatore del Milan paga i risultati negativi delle ultime settimane e un rapporto con i giocatori mai sbocciato. Sin dalla partita contro la Lazio, infatti, erano usciti i primi battibecchi tra l'allenatore e i giocatori più importanti della squadra, come Leao e Theo Hernandez.

In particolare con quest'ultimo, il rapporto era diventato molto teso, con il terzino sinistro che era finito tante volte in panchina a discapito di giocatori dell'under 23 come Jimenez. Il sostituto sarebbe Sergio Coincecao, allenatore portoghese ex Porto che era già stato contattato durante l'estate. Per l'allenatore portoghese sembra pronto un accordo di sei mesi con possibilità di rinnovo a giugno

Sergio Conceicao (ph. depositphotos)

Fonseca infuriato durante il match

Già durante la partita contro la Roma, Paulo Fonseca appariva molto nervoso. Infatti, l'allenatore portoghese era stato espulso per le proteste fortissime verso l'arbitro a causa di un presunto rigore non dato per un fallo di Pisilli su Reijnders, un rigore che anche dal commento di Luca Marelli su DAZN pareva non esserci