Lautaro Martinez, dopo l'annata strepitosa culminata con lo scudetto ed il titolo di capocannoniere, questa stagione sembra diventato un altro giocatore. Da leader in grado di trascinare da solo la squadra, l'argentino è diventato un giocatore non più in grado di fare la differenza.

Lautaro Martinez (ph. Image Sport)

Le prestazioni deludenti

Contro il Parma a San Siro è arrivata l'ennesima prova negativa di Lautaro, che ha evidenziato poca lucidità sotto porta, caratteristica che lo ha sempre contraddistinto.

Proprio dopo la firma del maxi rinnovo contrattuale, momento in cui il toro avrebbe dovuto dimostrare la propria imprescindibilità, l'argentino ha iniziato una parabola discendente che lo sta condizionando da inizio stagione.

Sono solo 5 le reti realizzate nelle prime 15 giornate di campionato, un magro bottino se messe a paragone con le 14 della stagione precedente.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

La cura Inzaghi

Simone Inzaghi è chiamato a far tornare a brillare la propria stella e, per farlo, vuole continuare a dargli fiducia. Contro il Bayer Leverkusen, Lautaro dovrebbe infatti partire dal primo minuto, per tornare a caricarsi finalmente l'Inter sulle spalle.

La fiducia è sicuramente l'arma attraverso cui lo psicologo Inzaghi può curare Lautaro Martinez, il quale non vuole smettere di sentirsi importante per la squadra nonostante il momento negativo.

