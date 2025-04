Napoli su Milinkovic-Savic: il Torino ha individuato il sostituto

Vanja Milinkovic-Savic sta vivendo una stagione da protagonista tra i pali del Torino, confermandosi come uno dei portieri più affidabili della Serie A. Nonostante qualche incertezza – come l’errore nella gara contro il Verona – il numero uno serbo ha mostrato solidità e continuità, attirando le attenzioni di diversi club, in Italia e all’estero.

Napoli su Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni, Milinkovic-Savic è seguito con interesse dal Napoli, sempre alla ricerca di un portiere affidabile in vista della prossima stagione. Ma non solo: anche in Premier League il suo profilo intriga, con Chelsea e Manchester City che monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione. La presenza di una clausola fissa rende l’operazione particolarmente allettante per chi volesse chiudere rapidamente.

Vanja Milinkovic-Savic (ph. Image Sport)

Legato al Torino da un contratto valido fino al 2026, con un’opzione a favore del club granata per estenderlo fino al 2027, il destino del classe ’97 potrebbe però cambiare rapidamente. In ballo c’è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, attivabile fino al 31 luglio: un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo, specie se dovesse arrivare una proposta concreta da club di fascia alta.

Il sostituto al Torino

Dal canto suo, il Torino non intende farsi trovare impreparato e ha già messo gli occhi su Lorenzo Montipò, estremo difensore del Verona, come possibile sostituto. Montipò, autore di un campionato di alto livello con la maglia gialloblù, rappresenta un profilo affidabile e già pronto per raccogliere eventualmente l’eredità del serbo.

Tutto dipenderà dalle prossime settimane: se qualche big deciderà di affondare il colpo, Milinkovic-Savic potrebbe salutare il Torino con una plusvalenza importante. Altrimenti, la società granata potrà contare ancora su di lui, forte di un contratto lungo e di un’opzione già in mano. Il futuro è aperto, e il mercato estivo promette di essere decisivo.