La Lazio ci prova per Fabbian: il Bologna fissa il prezzo per la cessione

La Lazio si muove con cautela ma decisione sul mercato estivo. In questi giorni Maurizio Sarri e il direttore sportivo Angelo Fabiani si sono confrontati per delineare le strategie future, con particolare attenzione rivolta al centrocampo. Il tecnico toscano ha chiesto rinforzi mirati, e la priorità assoluta è rappresentata dalla mezzala sinistra, ruolo fondamentale per il suo sistema di gioco.

Il primo passo sarà l’ufficializzazione del rinnovo di Matias Vecino, mentre un attento esame verrà riservato a Fisayo Dele-Bashiru, giovane centrocampista dalle buone prospettive. Tuttavia, serve un nome di maggiore esperienza e continuità, e tutte le strade portano a Giovanni Fabbian del Bologna.

Lazio su Fabbian

Il classe 2003, cresciuto nel vivaio dell’Inter, ha chiuso la sua seconda stagione in Serie A con 70 presenze complessive con la maglia del Bologna in due anni, 9 gol e una Coppa Italia conquistata proprio quest’anno con i felsinei. Un bottino che testimonia una crescita costante e un impatto sempre più importante nel massimo campionato. La Lazio osserva con attenzione, anche perché l’Inter vanta su Giovanni Fabbian una clausola di recompra da 12 milioni di euro, attivabile nel mese di luglio. I nerazzurri non sembrano intenzionati, al momento, a esercitarla, il che potrebbe aprire la strada ai biancocelesti.

Giovanni Fabbian (ph. Image Sport)

La cifra è in linea con i parametri fissati da Claudio Lotito per questa sessione di mercato e rappresenterebbe un investimento sostenibile per un profilo giovane ma già rodato in Serie A. Decisamente fuori portata, invece, Ruben Loftus-Cheek del Milan, il cui ingaggio e cartellino superano di gran lunga le disponibilità attuali del club capitolino.

Le carattetistiche

Fabbian, con la sua fisicità, qualità negli inserimenti e senso del gol, rappresenterebbe una soluzione perfetta per gli equilibri di centrocampo richiesti da Sarri. La Lazio, dopo aver chiuso il capitolo rinnovi, potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane, accelerando per anticipare la concorrenza. La sensazione è che, questa volta, il mercato biancoceleste non sarà fatto solo di occasioni, ma anche di scelte strategiche mirate alla crescita della rosa.

La richiesta del Bologna

Come abbiano detto, l'Inter ha una recompra da 12 milioni di euro ma non ci sono segnali che vanno in questo senso. Per questo motivo il Bologna potrà decidere con calma del futuro di Giovanni Fabbian. I rossoblu sono pronti a puntarci anche nella prossima annata ma se la Lazio dovesse mettere sul piatto 25 milioni di euro Sartori potrebbe comunque tentennare. Molto dipenderà anche dagli altri centrocampisti in rosa perché se dovesse uscire Ferguson sarebbe difficile pensare ad un addio anche dell'italiano.