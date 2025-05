Il Milan sta vivendo un periodo particolare. Nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana e il trend positivo nei derby coi cugini nerazzurri, la sconfitta in finale di Coppa Italia e soprattutto il piazzamento in campionato rendono questa stagione assolutamente fallimentare. Per i rossoneri neanche una coppa europea da giocare durante la prossima annata.

Milan, Reijnders sempre più lontano

Nel quadro turbolento del diavolo rientra anche l'imminente addio di quello che fino a poche settimane fa era considerato un punto fermo per la squadra, l'elemento attorno a cui ricostruirla. Stiamo parlando del centrocampista Reijnders, che è sempre più vicino all'approdo in Premier League, destinazione Manchester City. Il Milan dovrebbe incassare 70 milioni più bonus.

Chi al posto di Reijnders?

Secondo le dichiarazioni del giornalista Matteo Moretto la società avrebbe già pensato al sostituto del centrocampista olandese

ll Milan ci sta lavorando da mesi. Negli ultimi giorni sono usciti nomi come Nicolussi-Caviglia, Rovella, ma quello che ci viene detto è che il Milan vuole solo Ricci. Il Milan ha un accordo di base col giocatore ed è molto vicino a raggiungere un accordo totale col Torino, le parti sono vicine. Prima di parlare di cifre vogliamo avere la conferma definitiva ma Ricci è un obiettivo concreto su cui il Milan sta lavorando da mesi e che vuole chiudere, non ti voglio dire quanto prima ma vogliono accelerare

