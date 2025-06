Il Napoli non si accontenta di ricostruire, ma punta a rilanciarsi con ambizioni da vertice. Il grande obiettivo per l’estate risponde al nome di Rafael Leao, stella del Milan e profilo ideale per infiammare la tifoseria azzurra e rimpiazzare definitivamente Khvicha Kvaratskhelia, ceduto a gennaio senza un vero erede.

La mossa del Napoli per Leao

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il nuovo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino l’attaccante portoghese, avviando un’attenta osservazione in attesa di cogliere il momento giusto per affondare il colpo. Il Napoli è pronto a tentare il grande assalto, forte anche di una condizione che potrebbe favorire il dialogo: l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan.

L’ex tecnico della Juventus, noto per la sua impronta tattica più rigida e meno votata alla libertà offensiva, potrebbe rappresentare un elemento di frizione con Leao, giocatore che vive di strappi, estro e libertà d’espressione. Ecco perché in casa Napoli si respira un cauto ottimismo: c’è la sensazione che il nuovo ciclo rossonero non convinca del tutto il numero 10 portoghese.

Dal canto suo, Antonio Conte spinge per avere un attaccante d’élite per costruire un Napoli competitivo su più fronti. Leao è il profilo perfetto per il 3-4-3 o il 3-4-2-1 del tecnico salentino: velocità, dribbling, progressione e gol. Elementi che servono come il pane per rilanciare l’attacco azzurro, orfano di una vera stella dal momento della partenza di Kvara.

Rafael Leao (ph. Image Sport)

L'offerta al Milan

La trattativa, tuttavia, non sarà semplice. Il contratto di Leao con il Milan è in scadenza nel 2028 e prevede una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra ovviamente fuori mercato. Servirà dunque un lavoro diplomatico importante e, soprattutto, capire se il giocatore sia realmente disposto a lasciare Milano. Da parte del Napoli, si potrebbe provare ad inserire contropartite tecniche o una proposta cash molto consistente per sedersi seriamente al tavolo.

L'idea principale porterebbe a Giacomo Raspadori, valutato 30 milioni di euro da parte del club di Aurelio De Laurentiis, e un conguaglio economico intorno ai 40 milioni di euro.