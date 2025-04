Santiago Castro è tornato a disposizione di Vincenzo Italiano anche se ancora non è al top della condizione. Lo dimostra il fatto che il tecnico del Bologna abbia deciso di tenerlo fuori ieri nel big match in casa dell'Atalanta. Ciò non cambia che intorno all'argentino ci sia sempre tanto clamore sul fronte mercato, visto che piace a Inter e Napoli.

Inter e Napoli su Castro

Nonostante l’errore sottoporta nel posticipo contro il Napoli — un’occasione sfumata per pochi centimetri negli ultimi minuti — l’interesse per Castro resta elevatissimo. Sia il club partenopeo sia l’Inter seguono con grande attenzione i suoi progressi, in vista di un possibile assalto nella prossima finestra di mercato estiva. La crescita dell’argentino, d’altronde, è sotto gli occhi di tutti: acquistato poco più di un anno fa per 12 milioni di euro, oggi il suo cartellino è valutato oltre i 35 milioni. Una cifra che testimonia il salto di qualità compiuto e le prospettive che gli addetti ai lavori gli riconoscono.

Santiago Castro (ph. Image Sport)

La risposta del Bologna

A Bologna, però, non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. L’intenzione del presidente Saputo e della dirigenza rossoblù è quella di trattenere il giocatore almeno per un’altra stagione, convinti che possa consolidarsi come uno dei centravanti più completi e prolifici del campionato. Il potenziale per arrivare a una stagione da doppia cifra abbondante c’è tutto, e il club felsineo è pronto a scommettere ancora su di lui. Questo a meno che non arrivi una proposta fuori mercato, che dovrà essere superiore ai 40 milioni di euro.

Per Castro, quindi, si apre una fase decisiva: da promessa a certezza cercando di migliorare il proprio score. Al momento è a quota 8 gol e 4 assist in 30 partite disputate in campionato, vedremo come il Torito terminerà quest'annata, poi in estate a bocce ferme si ragionerà sul suo futuro.