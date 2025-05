Biasin: "La stagione del Milan è da 4, un disastro, 2 punti per il derby. L'anno prossimo..."

Il Milan non ha più nulla da dare al campionato. Fuori dalle coppe europee, la stagione è disastrosa.

Il giornalista interista Fabrizio Biasin ha commentato la stagione dei rossoneri in diretta su YouTube per Area Fritta. Queste le sue parole

Fabrizio Biasin ha dato un voto alla stagione del Milan:

Per me è un 4. Due punti per i derby, perché chiude la stagione senza aver perso neanche un derby. 2 punti per la Supercoppa. Il resto è una tragedia, non tanto per quello che è successo, che pure è successo, ma per quello che potrebbe non capitare, perché a me sembra che il Milan non abbia imparato dai suoi errori e stia andando sulla falsa riga della stessa stagione anche l'anno prossimo. Questo sarebbe un peccato mortale.