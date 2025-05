Pistocchi: "Sapete perché in Open VAR non si sente Guida? E chi ha annullato il rigore è...

Proseguono le polemiche riguardo il rigore di Parma-Napoli e l'Open VAR di Inter-Lazio. Il noto giornalista Maurizio Pistocchi è tornato sui due episodi raccontando un retroscena interessante.

Pistocchi ha commentato prima l'ultimo episodio di Open Var in cui l'arbitro Guida non si è mai sentito:

Se volete sapere come mai nel dialogo tra l’arbitro Chiffi e il var Di Paolo che ha portato alla concessione del rigore del 2:2 in Inter-Lazio trasmesso a OpenVar non si è MAI sentita la voce dell’avar più chiacchierato d’Italia, Guida… semplice: non ha detto una parola.