Ha dell'incredibile l'indiscrezione riportata dal portale “Tribuna” delle ultime ore: un calciatore di Premier League sembrerebbe essere stato trovato positivo ad un test anti-doping.

Chelsea, Mudryk positivo al test anti-doping

Il giocatore ucraino del Chelsea Mykhailo Mudryk è risultato positivo al test anti-doping, effettuato dalla “Football Association” a fine ottobre, e comunicato proprio dal club londinese questa mattina.

Grande mazzata per Mudryk, che non si vedeva nell'undici titolare di Maresca dalla sfida di Conference League contro l'Heidenheim dello scorso 28 novembre. Il tecnico italiano aveva giustificato la sua assenza parlando di “malattia”.

Club statement: Mykhailo Mudryk. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2024

Chelsea, si apre la contro indagine per Mudryk

Adesso il club di proprietà di Todd Boehly aprirà una ulteriore indagine per provare l'innocenza del suo giocatore, dato che come si legge nella nota del Chelsea, l'ucraino afferma di non aver mai assunto consapevolmente sostanze proibite.

Secondo il Daily Mail, si potrebbero far svolgere altri esami all'ex Shakhtar Donetsk per provare la sua innocenza, dato che pare aver superato senza problemi i precedenti controlli del mese di agosto. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che comunque la contaminazione di questa sostanza sia avvenuta all'estero, e non nel Regno Unito.

Enzo Fernandez Chelsea

