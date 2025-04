Pio Esposito nel mirino di Bologna e Torino: svelata la richiesta dell'Inter

Francesco Pio Esposito sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con la maglia dello Spezia. Il classe 2005, in prestito dall’Inter, è uno dei principali artefici della risalita dei liguri in zona playoff, alimentando addirittura il sogno della promozione diretta a pochi turni dal termine del campionato di Serie B. Le cifre parlano per lui: 30 presenze condite da 14 gol e 2 assist, numeri che fotografano l’impatto devastante del centravanti sulla squadra allenata da D’Angelo.

Torino e Bologna su Pio Esposito

Ma Esposito non sta brillando solo in maglia bianconera. Anche con l’Italia Under 21 il suo rendimento è impressionante: 7 reti e 3 assist in appena 11 presenze, a conferma di un fiuto del gol fuori dal comune e di una maturità tattica rara per la sua età.

L’Inter, che ne detiene il cartellino, non ha perso tempo e ha rinnovato il suo contratto fino a giugno 2030, segnale chiaro della volontà del club di puntare forte sul ragazzo per il futuro. Una mossa strategica, che non ha però spento l’interesse di altre squadre di Serie A: il Torino ha già fatto sapere di seguirlo con grande attenzione, e nelle ultime settimane anche il Bologna ha inviato emissari per osservarlo dal vivo, come accaduto nella recente sfida contro il Mantova e sono pronti a fare un tentativo per il giovane centravanti.

La richiesta dell'Inter

Inter che ha intenzione di puntare su Pio Esposito per il presente e per il futuro, ma non chiude le porte ad una sua cessione. La valutazione si aggirerebbe sui 10-15 milioni di euro, ma a patto che venga poi riservata la recompra a quota 20 milioni di euro, in modo da non perdere il controllo sul ragazzo.

Una cessione a titolo definitivo, senza riservarsi la recompra, sarebbe contemplata solamente se arrivasse una proposta da almeno 30 milioni di euro. Una cifra difficile da rifiutare per un giovane promettente ma che permetterebbe di avere un tesoretto notevole per rinforzare la rosa in entrata per la prossima stagione.