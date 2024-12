La Serie A non sarà certamente al livello della Premier League per quanto riguarda gli stipendi. Eppure, i giocatori ben pagati non mancano certamente. Inter e Juventus si dividono i primi quattro calciatori per stipendio netto del nostro campionato. Di seguito la top 25.

Stipendi serie A: la classifica dal 25^ all'11^

I 25 stipendi netti più alti della nostra Serie A rappresentano il 20,7 % dell'intero monte ingaggi del campionato italiano, per un totale di circa 135 milioni di euro. Ecco la prima parte di questa speciale classifica (in corsivo quelli che sfruttano il decreto crescita).

25 Samuel Chukwueze (Milan): 4 milioni netti

24 Christian Pulisic (Milan): 4 milioni netti

23 Ruben Loftus-Cheek (Milan): 4 milioni netti

22 Ismael Bennacer (Milan): 4 milioni netti

21 Divock Origi (Milan): 4 milioni netti

20 Theo Hernandez (Milan): 4 milioni netti

19 Danilo (Juve): 4 milioni netti

18 Federico Dimarco (Inter): 4 milioni netti

17 Leandro Paredes (Roma): 4.5 milioni netti

16 Tammy Abraham (Milan): 4.5 milioni netti

15 Alvaro Morata (Milan): 4.5 milioni netti

14 Teun Koopmeiners (Juve): 4.5 milioni netti

13 Piotr Zielinski (Inter): 4.5 milioni netti

12 Douglas Luiz (Juve): 5 milioni netti

(Juve): 5 milioni netti 11 Gleison Bremer (Juve): 5 milioni netti