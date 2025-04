Napoli, occhi in casa Bologna: doppio colpo nel mirino

Il Napoli si prepara a un finale di stagione decisivo e, parallelamente, inizia a muoversi con decisione sul mercato in vista dell’estate. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva, puntellando i reparti chiave con profili già pronti per affrontare le sfide di vertice, in Italia e in Europa. E nel mirino ci sarebbero ben due giocatori attualmente in forza al Bologna.

Il primo nome nel mirino del Napoli

Il primo calciatore finito nel mirino del Napoli è Lewis Ferguson, reduce da un infortunio al legamento crociato che gli ha fatto saltare l’inizio della stagione 2024/25, è tornato in campo con grande personalità, contribuendo alla risalita della squadra rossoblù, ora in piena corsa per la qualificazione in Champions League. Il suo impatto è stato tale da attirare le attenzioni del Napoli, come riportato da La Gazzetta dello Sport, soprattutto in vista di un possibile addio di André-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunense ha appena rinnovato automaticamente per altri due anni, ma avrebbe chiesto tempo per valutare eventuali proposte, spingendo così la società di De Laurentiis a considerare alternative. Ferguson rappresenta un’opzione ideale per qualità tecniche, visione di gioco e capacità di inserimento, oltre a incarnare quello spirito combattivo tanto caro al tecnico partenopeo.

Non solo Ferguson

Thijs Dallinga esulta con Lewis Ferguson (ph. Image Sport)

Ma il nome di Ferguson non è l’unico in orbita Napoli: dalla stessa Bologna è monitorato anche il difensore olandese Sam Beukema. Il centrale ha impressionato per fisicità e senso della posizione, ma sull’eventuale trattativa pesano due fattori: la necessità di migliorare sotto il profilo mentale e le alte richieste economiche del club emiliano, che parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro

La proposta del Napoli

Bologna che parte da una valutazione complessiva vicina ai 60 milioni di euro. Napoli che, dal suo canto, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Cyril Ngonge, valutato 10 milioni di euro, e Giovanni Simeone, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, oltre ad un conguaglio sui 30-35 milioni di euro. Vedremo se basterà o se il club di Saputo chiuderà all'inserimento di contropartite tecniche puntando solo a guadagnare cash per investire e individuare sostituti all'altezza dei partenti.