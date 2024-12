La dirigenza della Juventus potrebbe sfruttare la partita contro il Bologna per avviare una trattativa per uno dei giocatori più interessanti dei rossoblu, Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese, tornato a pieno regime dopo un lungo infortunio, è molto apprezzato dalla Juventus e rappresenta una delle idee più calde per rinforzare il centrocampo bianconero, tanto da essere già nel radar di Thiago Motta.

L’Interesse per Lewis Ferguson

Ferguson è uno dei principali obiettivi della Juventus, che potrebbe tentare di acquistarlo già nel mercato di gennaio. Nonostante il recente rinnovo contrattuale con il Bologna fino al 2028, il giocatore resta un obiettivo importante. La valutazione del centrocampista si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero cercare di ridurre tramite uno scambio. Il giocatore rappresenta una priorità per la Juventus in ottica futura, ma la concorrenza potrebbe essere agguerrita.

Possibile Scambio con il Bologna

Per cercare di abbassare la cifra richiesta dal Bologna, la Juventus potrebbe offrire Arthur, centrocampista fuori dai piani tecnici di Thiago Motta, ma che potrebbe trovare spazio in un club come il Bologna, dove l'allenatore Vincenzo Italiano lo conosce bene per la sua esperienza alla Fiorentina. Tuttavia, l’ostacolo principale riguarda l'ingaggio di Arthur, che risulta essere troppo alto per le finanze dei rossoblu.

Arthur Melo (ph. Image Sport)

Inoltre, la Juventus potrebbe inserire nel pacchetto anche Samuel Mbangula, esterno d’attacco classe 2004, che ha iniziato bene la stagione ma ha visto il suo posto minacciato dal ritorno in campo di Conceicao. Mbangula piace al Bologna, che potrebbe essere interessato ad acquisirlo in vista della prossima stagione, quando Iling-Junior farà ritorno all’Aston Villa al termine del prestito.

