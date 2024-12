Alle porte di questo nuovo turno di Serie A, ci sono tanti big match che saltano all'occhio e caratterizzano questa 15esima giornata: basti pensare all'anticipo del venerdì sera fra Atalanta e Milan, o al posticipo domenicale fra Napoli e Lazio.

Un match che però non deve assolutamente passare inosservato è quello del sabato alle 18 fra Juventus e Bologna, due squadre che sono accomunate dall'attuale allenatore bianconero Thiago Motta.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Juve, Thiago Motta sfida il suo passato

Già, perché quello che ha fatto Thiago Motta la scorsa annata non può essere dimenticato dai bolognesi: ha riportato la società felsinea nella massima competizione europea dopo più di 60 anni, offrendo anche un calcio che da anni non si vedeva sotto le Due Torri.

Proprio alla vigilia della sfida con la Juventus dell'anno scorso, cominciarono ad uscire fuori le voci di un suo possibile rifiuto al rinnovo, con le porte dei bianconeri che si sono aperte subito per lui, pronto a sostituire l'ex tecnico Massimiliano Allegri.

Come arrivano le due squadre alla sfida

Nonostante la posizione più privilegiata in classifica (sesta posizione contro ottava), si può dire con certezza che la Juventus sta vivendo un momento diametralmente opposto rispetto al Bologna.

Sì, perché la squadra di Italiano ha vinto 4 delle ultime 5 partite in Serie A, ed è anche reduce dalla convincente vittoria per 4-0 contro il Monza in Coppa Italia. La Juve invece, pur non avendo ancora affrontato la sua prima sconfitta, è reduce da 4 pareggi nelle ultime 6, che hanno un po' fatto storcere il naso ai tifosi della Vecchia Signora.