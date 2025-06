Gian Piero Gasperini ha le idee chiare: per costruire una Roma solida e competitiva, serve un difensore centrale di spessore. Il nome in cima alla sua lista è quello di Jhon Lucumí, pilastro della retroguardia del Bologna e profilo già valutato anche dalla precedente gestione tecnica prima che Frederic Massara subentrasse al posto di Ghisolfi come direttore sportivo.

Roma su Lucumì

Classe 1998, nazionale colombiano, Lucumí ha impressionato per affidabilità, visione di gioco e solidità fisica. È stato uno degli elementi chiave del Bologna nella straordinaria cavalcata che ha portato i rossoblù in Champions League. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e la clausola di rescissione fissata a 28 milioni di euro rappresenta l’unico modo per strapparlo al club emiliano.

L'intenzione del Bologna

Benjamin Dominguez e Jhon Lucumì (ph. Image Sport)

La clausola, tuttavia, ha una scadenza precisa: il 15 luglio. Entro quella data, chiunque voglia assicurarsi il cartellino del centrale colombiano dovrà versare per intero l’importo previsto. Il Bologna, infatti, non ha intenzione di trattare al ribasso né accetterà contropartite tecniche: o il pagamento completo della clausola o il giocatore resterà a disposizione di Thiago Motta (o del suo eventuale successore).

Per la Roma si tratta dunque di un bivio importante. L’investimento è oneroso, ma la dirigenza sa che Gasperini considera Lucumí un tassello fondamentale per impostare il nuovo assetto difensivo. Inoltre, in un mercato in cui i difensori centrali affidabili scarseggiano, il prezzo richiesto potrebbe rivelarsi coerente con il valore del giocatore.

Nei prossimi giorni saranno cruciali: se i giallorossi intendono affondare il colpo, dovranno accelerare le operazioni in uscita per reperire le risorse necessarie. Il countdown è partito, e la scadenza del 15 luglio incombe. Lucumí resta il grande obiettivo per la difesa della nuova Roma targata Gasperini.