Periodo complicato in casa Juventus. Le prestazioni sottotono dell'ultimo mese, coincise con i tanti infortuni, sono valse le prime critiche decise a Thiago Motta. All'ex allenatore del Bologna, tifosi e opinionisti contestano la scarsa qualità di gioco mostrata sino a qui. Nel mirino però, ci è finito anche Giuntoli. La campagna acquisti non si è rivelata funzionale al cento per cento; in particolare, pesa enormemente la scelta di non prendere un vice Vlahovic. Fra questi, Fabio Ravezzani ha attaccato duramente l'ex DS del Napoli.

Mercato Juventus: per Giuntoli la priorità è un difensore

La Juventus ha necessità di intervenire sul mercato a gennaio e lo stesso Giuntoli ne è consapevole. Quello che però sorprende, è la sua apparente ferma posizione nel ritenere sufficiente un innesto difensivo. Skriniar e Antonio Silva sono le piste più calde e papabili al momento. Forse, però, un attaccante farebbe decisamente comodo a Thiago Motta. Ma, al momento, il direttore sportivo sembra voler continuare a puntare sul rientro di Milik. Una scelta, se confermata, destinata a far discutere.

Cristiano Giuntoli (ph. Image Sport)

Gran Galà del calcio: Ravezzani duro su Giuntoli

Presente al Gran Galà del calcio nella serata di ieri, Giuntoli ha parlato della stagione della Juventus. Le sue parole, per usare un eufemismo, non sono state particolarmente apprezzate da Fabio Ravezzani. Il direttore di Teleombardia ha infatti commentato così:

Giuntoli dice che è contento così, che l’obiettivo è arrivare tra le prime 4 con un calcio diverso. Cioè, dopo terzo posto, Coppa Italia e 200 mln investiti sul mercato l’obiettivo è questo? Sento già in lontananza il ruggito furioso dei tifosi Juve. Ma chi gli scrive i testi?

