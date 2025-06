L’attacco del Napoli si prepara a cambiare volto con l’avvento di Antonio Conte sulla panchina e il nuovo corso targato Giovanni Manna alla direzione sportiva. Tra i tanti nomi in bilico figura anche quello di Giovanni Simeone, sempre più vicino a salutare il club partenopeo dopo tre stagioni vissute all’ombra dei titolari.

Simeone in uscita dal Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’attaccante argentino classe 1995 sarebbe destinato a lasciare Napoli nella sessione estiva di calciomercato. Una decisione dettata dalla volontà di trovare maggiore continuità di impiego, vista la concorrenza agguerrita nel reparto offensivo azzurro e un minutaggio sempre più ridotto nel corso dell’ultima stagione.

Nonostante ciò, Simeone ha lasciato un segno tangibile: 14 gol complessivi, con reti decisive nella storica cavalcata verso lo scudetto del 2022-23, tra cui spiccano i sigilli contro Milan e Roma. Nell’annata appena conclusa ha trovato la rete contro il Bologna in campionato e contro la Lazio in Coppa Italia.

Giovanni Simeone nel momento del gol al Bologna (ph. Image Sport)

Le offerte di Torino e Genoa

A 29 anni, il figlio del "Cholo" Diego Simeone si trova di fronte a un bivio importante della sua carriera. Due sono le pretendenti principali nella corsa al suo cartellino: il Genoa e il Torino. I rossoblù lo considerano il sostituto ideale di Pinamonti, ormai destinato a cambiare aria, mentre i granata potrebbero affiancarlo a Duván Zapata per costruire un tandem d’attacco di grande esperienza e fisicità.

Simeone, che vanta un passato anche con Fiorentina, Cagliari e Verona, resta un profilo affidabile per la Serie A, capace di garantire intensità, spirito di sacrificio e gol pesanti. Per il Napoli, il suo addio rappresenta il primo tassello di un mercato che si preannuncia rivoluzionario: tra cessioni e nuovi arrivi, Conte e Manna lavorano per dare al reparto offensivo una nuova identità, più adatta alle esigenze tattiche del tecnico salentino.

Con il Toro si potrebbe discutere dell'affare Samuele Ricci, che piace sempre molto agli azzurri anche se su di lui c'è anche il Milan. Per quanto riguarda i rossoblu, sul piatto potrebbe finire Frendrup, con conguaglio a favore del Genoa intorno ai 10 milioni di euro.