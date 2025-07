Milan-Arsenal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Arsenal

Mercoledì 23 luglio, alle ore 13.30, al “National Stadium” di Singapore si disputerà il match amichevole Milan-Arsenal. Ecco di seguito tutte le informazioni su dove vedere Milan-Arsenal in diretta tv e streaming.

I rossoneri di Massimiliano Allegri dopo l'amichevole in famiglia contro il Milan Futuro (vinta 3-0), si apprestano ad affrontare l'Arsenal nel primo test nella Pre Season in Singapore. Nelle prossime amichevoli i rossoneri sfideranno il Liverpool il 26 luglio ad Hong Kong, il Perthy Glory il 31 luglio (sede ed orario ancora da definire), il Leeds il 9 agosto all' Aviva Stadium e il Chelsea il 10 agosto a “Stamford Bridge”. Per i “Gunners” l'amichevole contro il Milan sarà il primo test precampionato.

Allegri

Milan-Arsenal, le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Saelemaekers, Tomori, Gabbia, Jimenez; Fofana, Ricci, Loftus-Cheek; Pulisic, Okafor, Leao. All: Allegri.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Havertz, Trossard. All: Arteta.

Dove vedere Milan-Arsenal, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Milan-Arsenal sarà trasmesso in diretta esclusiva e in streaming su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.