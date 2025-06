La Juventus ha concluso il campionato al quarto posto ed è così qualificata alla prossima Champions League. Dopo l'esonero di Motta la società ha deciso di affidare la squadra a Tudor, che in Serie A, aveva già allenato il Verona e la Lazio. Nella parte finale della stagione i bianconeri hanno messo a rischio il quarto posto per via del pareggio con i biancocelesti all'Olimpico, arrivato grazie a un goal di Vecino.

Juve, fiducia a Tudor

Con le voci di una possibile separazione fra la vecchia signora e il suo attuale mister si pensava che la panchina dei torinesi potesse essere occupata da Antonio Conte, che si era preso un momento di riflessione, valutando quindi le possibili opzioni, fra cui proprio il ritorno in bianconero, salvo poi essere rimasto al Napoli, convinto dalle ambizioni della società e dal mercato che questa può offrirgli.

Sfumata questa pista la Juventus ha deciso di rinnovare la fiducia a Tudor, con cui adesso vuole avviare un processo di ricostruzione che possa garantire un ritorno ai vecchi fasti. L'allenatore stesso, al termine della gara sopracitata contro la Lazio aveva affermato che la squadra, condizionata parecchio dagli infortuni, al completo fosse già forte, e con degli innesti sarebbe potuta tornare ad altissimo livello.

Tudor

C'è già un nome per la difesa?

Come riportato dalla Gazzetta la Juventus è interessata a Leonardo Balerdi, attualmente capitano del Marsiglia e già allenato dall'attuale tecnico bianconero durante la sua esperienza in Francia nella stagione 2022-23. Tudor non è il solo ad apprezzare questo profilo, insieme a lui infatti ci sarebbero anche Chiellini e il nuovo dg Comolli, che ha avuto modo di osservarlo nel periodo della sua presidenza del Tolosa. Balerdi potrebbe dare una mano a Bremer, ma agire anche in coppia con uno fra Kalulu e Gatti.

Leonardo Balerdi in contrasto con Gianluca Scamacca (ph. Image Sport)

