La piattaforma DAZN con sede nel regno Unito e che da 3 anni a questa parte detiene i diritti TV della nostra Serie A, in questo periodo non ha sempre fornito il proprio servizio in maniera eccellente, come più volte sottolineato dagli utenti.

Ecco perché la società di media sportivi ha appena deciso di lanciare una nuovissima promozione per i propri clienti a partire dal prossimo weekend di campionato, così da far abbonare più utenti possibili alla piattaforma.

DAZN

DAZN scontato per tre mesi: ecco il piano

Gli account interessati potranno attivare il cosiddetto “piano standard”, che normalmente costa 44,99£, ma per questa offerta ci sarà un enorme sconto del prezzo per i primi tre mesi a 5,99£.

Dopo questi tre mesi, in caso non ci fosse una disdetta, si procederà al rinnovo del piano con i suoi classici 44,99£. Di conseguenza, attivando questa offerta, i clienti arriverebbero a risparmiare ben 117£ per il loro abbonamento.

DAZN, ecco cosa offre il piano standard

Con il recente piano in sconto di DAZN, gli utenti avranno la possibilità di guardare la Liga spagnola, il nuovissimo Mondiale per Club a 32 squadre, e la UEFA Women Champions League, oltre chiaramente a tutta la Serie A.

Il piano standard di DAZN dà inoltre la possibilità di registrare sino a sei dispositivi ad un unico account, e fino a due di questi sei dispositivi potranno usufruire del servizio in contemporanea, anche connessi alla stessa rete internet.

DAZN (ph ufficio stampa)

