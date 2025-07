L'Inter di Chivu è stata eliminata dal Mondiale per Club e adesso può concentrarsi sul calciomercato. I nerazzurri hanno già aggiunto alla rosa Petar Sucic e Luis Henrique, rispettivamente per 14 e 23 milioni. Adesso si cercano altri profili.

Dumfries, futuro in bilico?

E' bene però soffermarsi su un concreto rischio che il biscione corre in questo periodo, ovvero l'addio di Dumfries. L'olandese ha infatti nel contratto una clausola da 25 milioni attivabile a partire dal 15 luglio e valida solo per l'estero, con pagamento in unica soluzione. Secondo TMW sul calciatore i questione ci sarebbe già l'interesse del Barcellona, che starebbe valutando l'attivazione della clausola d'uscita.

Denzel Dumfries (ph. Image Sport)

Chi prende il posto di Chalanoglu?

Per quanto riguarda Chalanoglu, molto vicino al Galatasaray, l'Inter avrebbe messo gli occhi sul centrocampista colombiano Richard Rios. La sua attuale squadra, il Palmeiras, del campionato brasiliano, avrebbe posto le condizioni per la trattativa, che partirebbe da una cifra di 21 milioni di euro, nonostante la clausola del classe 2000 sia di 85 milioni di euro. Secondo DSPORTS, i nerazzurri hanno già chiesto informazioni riguardo il calciatore, seguito però anche in Premier League da Tottenham, Everton e Nottingham Forest. Di queste squadre gli hortspurs avrebbero anche provato ad ingaggiare il Rios in precedenza, senza riuscirci.