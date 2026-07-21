Novantaseiesimo minuto: la Serie A che si gioca nel recupero

Negli ultimi quindici minuti la Serie A segna quasi un gol su quattro, e il recupero è diventato la fascia in cui si decidono classifiche e umori di una stagione. Un cambiamento che ha modificato anche il modo di seguire una partita.

C’è un momento in cui una gara smette di essere quella che sembrava. Spesso non arriva al fischio d’inizio e nemmeno dopo il primo gol, ma molto più avanti, quando il cronometro ha già superato il novantesimo e la tensione si concentra in pochi frammenti. Il calcio italiano, negli ultimi anni, ha imparato a vivere proprio lì. Nel recupero, dove un episodio può ribaltare mesi di lavoro e non aspetta nessuno.

Quando la partita si decide dopo il novantesimo



Le statistiche raccontano un fenomeno preciso. Gli ultimi quindici minuti sono la fascia in cui in Serie A si segna di più, intorno al 24% delle reti totali. E una quota tutt’altro che marginale, vicina a un gol su tredici, arriva addirittura oltre il novantesimo, nei minuti di recupero.

Il dato non nasce dal caso. Da quando gli arbitri concedono recuperi più lunghi e calcolati con maggiore precisione, il tempo effettivo di gioco si è allungato, e con lui le occasioni per colpire quando le squadre sono più stanche e più sbilanciate. Il finale è diventato una partita dentro la partita.

Un esempio recente lo ha mostrato bene. In Verona-Napoli la squadra di Conte era stata rimontata prima di vincerla nel finale con Romelu Lukaku, a segno al 96′ dopo 281 giorni di astinenza: un episodio che ha ribaltato la domenica di campionato e acceso le discussioni fin nelle leghe di fantacalcio.

Sono minuti che pesano sulla classifica più di quanto suggerisca il tabellino. Un gol al 94′ vale gli stessi tre punti di uno al 20′, ma cambia in modo diverso il racconto di una stagione, perché arriva quando tutto sembrava già scritto.

Un finale che si guarda in tempo reale



Il modo di seguire questi finali è cambiato quanto il gioco stesso. Fino a non molti anni fa la partita finiva quando l’arbitro fischiava, e il resto era commento. Oggi il novantesimo è circondato da livescore, statistiche aggiornate istante per istante e secondi schermi sempre accesi.

Chi guarda una gara tiene spesso lo sguardo diviso tra il campo e il telefono. Controlla le altre partite, i gol delle rivali, i numeri dei propri giocatori. Il finale non è più un momento passivo, ma una sequenza di informazioni da leggere in fretta.

Il fantacalcio ha accelerato questa abitudine. Un gol nel recupero, un bonus o un malus assegnato all’ultimo possono decidere una giornata intera, e così anche l’episodio più marginale diventa qualcosa da monitorare in diretta. In questo contesto il finale di partita è diventato il momento in cui si prendono più decisioni al minuto, e non sempre riguardano soltanto chi gioca in campo.

La scelta di chiudere prima del fischio

In quei minuti la partita cambia forma più volte, e con lei cambia il modo in cui la si vive dagli spalti e da casa.

È anche nel recupero che chi segue il match con una giocata aperta si trova davanti a una scelta rapida: chiudere in anticipo per mettere al sicuro una parte del profitto o restare fino al fischio finale. È il principio del cash out, che ricalcola il valore della puntata in tempo reale in base alla quota live e ai minuti mancanti, e che i bookmakers con cash out offrono oggi in versione totale, parziale o automatica.

La logica è la stessa che governa il finale di una gara, valutare in fretta un contesto che si muove. Un rigore assegnato o un cartellino rosso possono spostare in pochi secondi l’equilibrio in campo, e chi ha puntato si ritrova a decidere se accontentarsi o rischiare.

Non è una scelta indolore. Chiudere prima significa quasi sempre accettare un ritorno inferiore rispetto a quello possibile a evento concluso, in cambio di una certezza immediata. Il calcolo, come in campo, dipende da quanto si è disposti a scommettere sull’imprevisto.

Il recupero, in fondo, ha cambiato la grammatica del calcio italiano. Ha spostato il baricentro delle partite verso la fine e ha reso normale l’attesa di un ultimo colpo di scena. E finché gli arbitri continueranno ad aggiungere minuti, quei frammenti oltre il novantesimo resteranno il posto dove la Serie A si racconta davvero.