Sneijder vede il futuro dell’Inter: “Pio Esposito è una benedizione. E il figlio di Stankovic? Mi fa sentire vecchio”

Wesley Sneijder alla Gazzetta parla del futuro dell’Inter: Pio Esposito, il figlio di Stankovic e la nuova generazione nerazzurra.

Quando parla Wesley Sneijder, soprattutto se il tema è l’Inter, il discorso raramente resta superficiale. L’olandese ha sempre avuto un modo diretto di dire le cose: senza troppi giri di parole, ma con quella lucidità che deriva dall’aver vissuto il calcio ad altissimo livello. E così, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il suo sguardo si sposta sul presente e sul futuro nerazzurro, passando per due nomi che stanno facendo discutere: Pio Esposito e il figlio di Dejan Stankovic.

Il primo tema è inevitabile. Di Pio Esposito si parla molto, forse moltissimo, e proprio da qui parte la domanda: è un entusiasmo eccessivo oppure il ragazzo merita davvero tutta questa attenzione?

Sneijder non sembra avere dubbi. Anzi, usa parole molto nette: “Pio è la benedizione dell’Italia, la punta che mancava e che guida un movimento”. Un giudizio forte, che riflette la sensazione diffusa tra molti osservatori: la Nazionale italiana sta cercando da tempo un centravanti capace di segnare e di incidere con continuità.

L’ex numero 10 nerazzurro si lascia andare anche a una battuta, ma il concetto resta chiaro: “Sperando ci raggiungiate al Mondiale, sennò sai che noia…”, dice ridendo.

Al di là della battuta, Sneijder sottolinea soprattutto la maturità del giovane attaccante. “È già pronto. Con l’Arsenal in pochi minuti ha impressionato tutti”, spiega, facendo riferimento alla capacità del ragazzo di entrare subito dentro la partita e lasciare il segno.

Il punto però, secondo lui, riguarda anche la possibile convivenza con il capitano nerazzurro. Lautaro Martinez è il riferimento offensivo dell’Inter da anni e non è sempre scontato che due attaccanti possano integrarsi rapidamente. Sneijder invece è convinto che la chiave sia proprio l’intelligenza tattica: “Lautaro gli ha preso le misure, sa adattarsi e si muove di conseguenza. Insieme possono fare 50 gol l’anno”.

Non è solo una previsione ottimistica. È anche un messaggio sul tipo di Inter che l’olandese immagina per il futuro: una squadra che continui a vincere ma che, allo stesso tempo, costruisca nuove certezze offensive.

Il figlio di Stankovic e lo sguardo sul calcio belga: lo Sneijder pensiero

Il discorso poi si allarga. Sneijder racconta che dall’Olanda si guarda con grande attenzione al campionato belga, un torneo che negli ultimi anni è diventato una sorta di laboratorio per giovani talenti.

E qui entra in scena un cognome che a Milano evoca ricordi fortissimi: Stankovic.

L’ex trequartista non nasconde la sorpresa per la crescita del figlio di Dejan, oggi protagonista con il Bruges. Le parole sono metà scherzo e metà ammirazione: “Deki non si offenderà, ma Stankovic figlio sta diventando più forte di Stankovic padre”.

Subito dopo arriva la frase che racconta forse meglio di tutto il passare del tempo per quella generazione di campioni: “Me lo ricordo bambino, vederlo così forte mi fa sentire vecchio”.

Non è una semplice nostalgia. È la consapevolezza di quanto il calcio cambi rapidamente: ieri erano compagni di squadra, oggi sono i figli dei compagni a prendersi la scena.

Non a caso Sneijder chiude il ragionamento con un auspicio molto chiaro: spera che l’Inter possa riportarlo un giorno a Milano. Sarebbe una storia perfetta per il club, una specie di cerchio che si chiude.

La nuova vita di Sneijder lontano dal grande calcio

Nell’intervista c’è spazio anche per la sua vita personale. Sneijder racconta di aver ritrovato una buona forma fisica grazie a un programma televisivo olandese dedicato al dimagrimento, Nog Eén Keer Fit, letteralmente “Di nuovo in forma”.

“Mi ha dato un percorso strutturato e la motivazione giusta. È stato un lungo viaggio, ma sapevo di poter migliorare”, spiega.

Il ritorno in campo, anche solo per qualche minuto, è arrivato poi in una dimensione completamente diversa rispetto agli anni del professionismo: l’OSM’75, a Maarssen, nella provincia di Utrecht.

Una squadra di famiglia, quasi in senso letterale. Il fratello Jeffrey è assistente allenatore, l’altro fratello Rodney gioca. E a quel punto, racconta Sneijder, mancava solo lui.

Un finale semplice, quasi domestico, per uno dei protagonisti del calcio europeo degli ultimi vent’anni. Ma anche un modo per ricordare che il legame con il campo, in fondo, non si spegne mai davvero.

Ed è forse per questo che Sneijder continua a guardare all’Inter con uno sguardo speciale: quello di chi sa riconoscere quando sta nascendo una nuova generazione.