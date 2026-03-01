Fantacalcio, caos sul pareggio di Verona-Napoli: gol di Akpa-Akpro o autogol? E Lukaku torna decisivo dopo 281 giorni

Gol dubbio in Verona-Napoli: la Lega assegna la rete ad Akpa-Akpro. E Lukaku torna al gol dopo 281 giorni: svolta anche al fantacalcio.

Verona-Napoli non è stata soltanto una partita pesante per la corsa Champions, ma anche una di quelle serate che al fantacalcio possono cambiare un weekend. Perché quando c’è un episodio dubbio in area, quando il pallone sbatte, devia, rimbalza e finisce dentro, la prima domanda non è solo tecnica. È aritmetica. È voto. È bonus.

Il momentaneo pareggio dell’Hellas, nella gara poi vinta 2-1 dagli uomini di Conte, nasce proprio così. Tiro di Jean-Daniel Akpa-Akpro, pallone che colpisce il piede di Hojlund e si infila alle spalle del portiere. In tempo reale sembrava una giocata sporca, di quelle che dividono immediatamente le chat: “È autogol”, “No, è suo”, “Dipende dalla volontarietà”. E infatti il punto era tutto lì. La deviazione del danese è da considerarsi giocata volontaria oppure no?

La decisione della Lega e l’impatto al fantacalcio

La Lega Serie A ha sciolto il nodo: il gol è stato assegnato ad Akpa-Akpro. Nessun autogol, quindi. Il centrocampista del Verona ha calciato verso la porta, Hojlund ha tentato l’intervento senza riuscire a respingere il pallone. La deviazione non è stata considerata determinante né volontaria al punto da cambiare la paternità della rete.

Per il fantacalcio significa una cosa molto concreta: bonus pieno per chi ha avuto il coraggio – o la necessità – di schierare Akpa-Akpro. E malus evitato per chi aveva in campo Hojlund. In una giornata che può essere decisa da mezzo punto, non è un dettaglio. Non lo è mai.

Ma la serata del Bentegodi non si è fermata lì. Perché se il pareggio aveva complicato i piani del Napoli e acceso le speranze dei padroni di casa, il finale ha rimesso tutto in discussione. E qui entra in scena Romelu Lukaku.

Non era titolare. Non era, onestamente, tra i nomi più caldi del turno. Stagione difficile, rendimento altalenante, zero gol fino a quel momento. Molti fanta-allenatori lo avevano lasciato in panchina, qualcuno addirittura fuori rosa nelle leghe più spietate. Poi, al 73’, l’ingresso. E al 96’, il colpo: il belga si ritrova il pallone dai piedi dopo un cross deviato e lo trasforma nel gol vittoria.

C’è un dato che pesa più di tutto: Lukaku non segnava con la maglia del Napoli da 281 giorni. L’ultima rete risaliva al 23 maggio 2025, ultima giornata dello scorso campionato, in un Napoli-Cagliari terminato 2-0. Un digiuno lungo, troppo lungo per uno con il suo curriculum.

Al fantacalcio è il classico gol che spacca le leghe. Chi lo aveva tenuto dentro, magari per inerzia o per fede, si ritrova un +3 pesantissimo. Chi lo ha escluso si mangia le mani. Succede così, sempre. Perché il fantacalcio è anche questo: interpretazione degli episodi, lettura delle gerarchie, gestione della pazienza.

E allora Verona-Napoli resta una partita doppia. Da una parte il caso del gol assegnato ad Akpa-Akpro, risolto ufficialmente ma discusso fino all’ultimo. Dall’altra il ritorno al gol di Lukaku, che potrebbe non essere solo una parentesi ma l’inizio di qualcosa. Per il Napoli, certo. Ma anche per chi, in rosa, ha deciso di non scaricarlo.

In fondo il fantacalcio vive di dettagli. Una deviazione interpretata in un modo e non in un altro. Un attaccante che torna a segnare dopo 281 giorni. E una domenica che cambia direzione all’ultimo minuto.