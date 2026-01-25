Diletta Leotta choc: “Da adolescente il mio professore di ginnastica mi ha toccato il sedere”

Diletta Leotta, conduttrice di DAZN e ora compagna dell’ex portiere del Liverpool Loris Karius con il quale aspetta una bambina, in un’intervista rilasciata per il settimanale ‘Grazia’ ha raccontato uno spiacevole episodio di quando era adolescente ed andava ancora a scuola. Ecco le sue dichiarazioni riportate da AreaNapoli.it.

“ Ricordo che, in seconda o terza liceo, una professoressa mi fece una nota sul registro perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria perché quel giorno avevamo Educazione fisica”.

“A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”.