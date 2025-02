Alvino: "Juventus-Inter? Domenica si giocherà il derby degli scandali. Sono riusciti a..."

Il big match della 25^ giornata del campionato di Serie A sarà Juventus-Inter con la sfida in programma domenica 16 febbraio all' “Allianz Stadium” di Torino con calcio d'inizio fissato per le 20.45. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo la vittoria per 2-1 contro il PSV nell'andata del Playoff di Champions; i nerazzurri, invece, dopo il successo sulla Fiorentina per 2-1 nell'ultimo turno di campionato, si sono portati ad un solo punto dal Napoli. In vista del big match dell' “Allianz” il giornalista di fede napoletana, Carlo Alvino, sui social non ha risparmiato una frecciatina alle due rivali dopo gli episodi arbitrali in Como-Juventus e Inter-Fiorentina"

Juventus-Inter, l'attacco di Alvino sui social

“Accontentare con un colpo solo l’Inter e la Juventus non era facile ma ci sono riusciti. Magia del calcio italiano. Sarà simpatico vederli all’opera domenica nel “derby degli scandali” .. d’altronde la somiglianza rende perfetta l’amicizia. I simili si accompagnano molto più facilmente con i loro simili”.

Accontentare con un colpo solo l'Inter e la Juventus non era facile ma ci sono riusciti. Magia del calcio italiano. Sarà simpatico vederli all'opera domenica nel "derby degli scandali" .. d'altronde la somiglianza rende perfetta l'amicizia. I simili si accompagnano molto più…

Juventus-Inter, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.