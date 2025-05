Siamo arrivati agli sgoccioli, il campionato è prossima alla fine e ancora non è stato trovato un vincitore. Da mesi Napoli e Inter lottano punto a punto, in una sfida così intrigante che non si vedeva da lunghi anni. Ma finalmente sta per arrivare il momento decisivo, quello in cui una squadra viene nominata campione d'Italia.

Qui vi presentiamo tutti i possibili scenari delle ultime due partite, e quali di questi decreterebbero Inter o Napoli vincitrice dello scudetto.

Inter vincitrice dello scudetto: gli scenari

Al momento la classifica cita: Napoli 78, Inter 77. I nerazzurri sono indietro, ma c'è ancora la possibilità di vincere lo scudetto, ecco gli scenari possibili:

Il Napoli perde con Parma e Cagliari, all'Inter servono due punti contro Lazio e Como. Il campionato terminerebbe con Inter a 79 punti e Napoli a 78. Il Napoli pareggia contro Parma e Cagliari, all'Inter serve una vittoria e un pareggio per andare ad 81 punti contro gli 80 degli azzurri. Il Napoli vince contro il Parma e pareggia contro il Cagliari: i nerazzurri dovrebbero fare necessariamente 6 punti per andare ad 83 rispetto agli 82 dei parenopei. Il Napoli fa 3 punti, allora l'Inter dovrebbe farne 6: 83 a 81. Il Napoli fa 1 punto, in questo modo all'Inter servirebbe una vittoria per andare ad 80 punti, mentre gli azzurri resterebbero a 79.

Inter

Napoli vincitrice dello scudetto: tutti gli scenari possibili

Queste sono le eventualità in cui il Napoli vincerebbe lo scudetto:

L'Inter perde entrambe le partite, Napoli campione anche senza vittorie. L'Inter fa 1 punto, agli azzurri servirebbe un solo pareggio. L'Inter fa 2 punti, sarebbero necessari due pareggi o una vittoria. L'Inter fa 3 punti, al Napoli serve una vittoria. L'Inter fa 4 punti, necessarie una vittoria e un pareggio contro Parma e Cagliari. L'Inter fa 6 punti, in quel caso in Napoli deve assolutamente vincere le ultime due partite.

Lukaku Napoli

Cosa succede se Inter e Napoli terminano a pari punti?

In questo caso si giocherebbe lo scontro scudetto, una partita secca tra Inter e Napoli, molto probabilmente in campo neutro.