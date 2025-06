Il Milan ci prova per Vlahovic: scambio possibile con la Juventus

Il mercato estivo del Milan potrebbe presto accendersi con un nome pesante: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo classe 2000, in uscita dalla Juventus, rappresenta una concreta suggestione per rinforzare l’attacco rossonero in vista della nuova stagione. A spingere per il suo arrivo sarebbe proprio il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato a Torino e gradirebbe riaverlo a disposizione nel suo nuovo ciclo a Milanello.

Milan su Vlahovic

Reduce da una stagione in chiaroscuro con la maglia bianconera, Vlahovic ha comunque chiuso con 18 gol tra Serie A e coppe, confermando di essere un attaccante di alto livello. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel 2026, ma il club bianconero è pronto ad ascoltare offerte, soprattutto per alleggerire un monte ingaggi ritenuto troppo elevato. Proprio l'ingaggio del serbo rappresenta il principale ostacolo per il Milan: nell’ultima stagione ha percepito 12 milioni di euro netti, una cifra fuori dai parametri rossoneri.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, non esiste ancora una trattativa ufficiale tra Milan e Juventus, ma l’interesse del club di via Aldo Rossi è reale. La strategia del Diavolo sarebbe quella di spalmare l’ingaggio su più stagioni, proponendo al giocatore un progetto tecnico ambizioso e un ruolo centrale nella nuova rosa. Un compromesso economico sarà dunque fondamentale per far decollare l’operazione.

Vlahovic Juventus

Per Allegri, Vlahovic rappresenta l’attaccante ideale per il suo sistema di gioco: potente, tecnico, capace di attaccare la profondità e di lavorare spalle alla porta. Dopo una stagione in cui il Milan ha faticato a trovare continuità nel reparto offensivo, l'arrivo del serbo darebbe nuova linfa e qualità in zona gol.

Lo scambio proposto alla Juventus

La Juventus, dal canto suo, potrebbe valutare positivamente una cessione a fronte di un’offerta intorno ai 40-50 milioni di euro, soprattutto se dovesse concretizzarsi una rivoluzione tecnica sotto la guida del nuovo allenatore. In questo scenario, il Milan dovrà giocare d’anticipo per evitare la concorrenza di altri top club europei, interessati a un profilo giovane ma già affermato come Vlahovic.

Non è da escludere a priori uno scambio alla pari con Theo Hernandez. I bianconeri hanno bisogno di un terzino e il francese sarebbe perfetto per Igor Tudor. Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a giugno 2026 e dunque l'operazione potrebbe anche risolvere una problematica per entrambe le società.