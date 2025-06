Inter, Sabatini convinto: "Chivu è come Inzaghi, farà bene. Grande esperienza..."

L'Inter è in procinto di scegliere un nuovo allenatore. I nerazzurri sono molto vicini a Chivu che è diventato la prima scelta dopo il ‘No’ di Fabregas.

Decisione che desta molte polemiche tra i tifosi che si aspettavano un nome più altisonante, di parere diverso il giornalista Sandro Sabatini che, sul suo canale Youtube, ha commentato la volontà dell'Inter di puntare su Chivu.

Sandro Sabatini ha dato inizio al suo commento su Chivu all'Inter così:

L'Inter è andata direttamente su Chivu dopo aver incassato il ‘no’ di Fabregas. Dopo che il Parma ha acconsentito a trattare con Chivu, non mi sorprenderei se i nerazzurri provassero prendere calciatori come Leoni, Sohm e Bonny .

Mi sento di incoraggiare la scelta di Chivu che è stato l'allenatore della primavera dell'Inter, e ciò dà continuità con il progetto dei giovani, è una persona per bene e un grande allenatore , un signore del calcio. E' stato leader delle grandi squadre in cui ha giocato e anche nell'Inter del triplete.

Sabatini ha proseguito con un paragone intrigante:

Racchiudo la mia fiducia in uno slogan, per me Chivu oggi è come Inzaghi quando arrivò all'Inter: quello che ha fatto Inzaghi in 4 anni all'Inter può farlo anche Chivu.

L'esperienza è limitata, 7 partite con il Parma, ma ne ha tanta con la primavera. Si deve anche preoccupare delle intenzioni dell'Inter, è un club che ora può spendere perchè ha incassato tanto. Attenzione a Chivu come allenatore, non è un allenatore banale.