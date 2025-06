La Roma si muove sul mercato e mette nel mirino Jhon Lucumì, difensore centrale colombiano classe 1998, attualmente in forza al Bologna. Il giocatore è considerato uno dei primi obiettivi per rafforzare il reparto arretrato giallorosso in vista della prossima stagione, che vedrà in panchina l'arrivo di Gian Piero Gasperini.

Roma su Lucumì

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, l'interesse della Roma è concreto. Il club capitolino vede in Lucumì un profilo perfettamente compatibile con le richieste tattiche di Gasperini, che predilige difensori fisici, rapidi e abili nell’impostazione del gioco dal basso. Dopo l’ottima stagione con il Bologna, conclusa con una storica qualificazione in Champions League, Lucumì ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui anche il Bournemouth in Premier League.

Tuttavia, la volontà del giocatore sembra chiara: la priorità è restare in Serie A. Questo potrebbe facilitare la trattativa con la Roma, che punta a chiudere prima dell’inizio del ritiro estivo per permettere a Gasperini di iniziare il lavoro con una rosa il più possibile completa. Il colombiano ha mostrato grande solidità difensiva, duttilità tattica e maturità, caratteristiche che lo rendono uno dei profili più interessanti del panorama italiano nel suo ruolo.

Jhon Lucumì e Albert Gudmundsson (ph. Image Sport)

La richiesta del Bologna

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi: se la Roma formalizzerà l'interesse con un'offerta concreta, il Bologna sarà chiamato a valutare. Ma con la volontà del giocatore e la stima dell’allenatore, i presupposti per una fumata bianca sembrano esserci tutti.

Ovviamente tutto dipenderà tutto dai Rossoblu, che comunque devono aprire eventualmente ad una trattativa. E a quali condizioni? Ciò sarà possibile solamente dinanzi ad una proposta da almeno 25-30 milioni di euro da parte dei giallorossi. In caso contrario difficilmente Lucumì lascerà il Bologna nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ogni discorso è aperto, nessuno è incedibile ma sarà lasciato partire solo a determinate condizioni.