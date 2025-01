Nuova sconfitta per il Catania contro la Juventus U23. Gli uomini di Domenico Toscano soccombono e si svegliano solo al termine della gara con il gollonzolo di Lunetta. Andiamo a vedere le pagelle del match.

Roberto Inglese (ph. Image Sport)

Le pagelle del Catania: difesa colabrodo, Lunetta si sveglia tardi

Farroni 6: bravo su alcuni interventi nulla può però sui due gol

Castellini 5: ha qualche responsabilità sui gol. Per il resto cerca di limitare i danni. Dal 69' Ierardi 5,5: prova a fare quel che gli riesce meglio, ma potrebbe coprire meglio sul secondo gol

Quaini 5: non riesce a tenere i ritmi degli avanti ospiti e ha responsabilità sui due gol

Gega 6: fa quel che può, ma non è esente da colpe sulla mancata copertura sul gol di Afena. Dal 75' Verna s.v.

Raimo 6: mette un po' di impegno nella prima frazione andando vicinissimo al gol. Dal 58' Guglielmotti 5: impacciato in diverse occasioni

De Rose 6: meno tonico rispetto ad altre volte prova a salvare la faccia in alcune occasione

Carpani 5,5: non riesce ancora a trovare la giusta forma nel ruolo in cui lo schiera Toscano. Dal 45' D'Andrea 4: totalmente evanescente

Anastasio 5,5: parte bene, ma poi rimedia un'ammonizione evitabilissima. Dal 45' Lunetta 6,5: sbaglia un gol a porta vuota e realizza un gol clamoroso su un rimpallo

Jimenez 6: tra i pochi a provare a dare manforte alla manovra rossazzurra

Stoppa 6: parte con grande volontà, ma poi si spegne col passare dei minuti

Inglese 6: fa a sportellate come al solito, ma non trova i compagni pronti ad assisterlo

Toscano 6: non ha colpe per la prova incolore dei suoi ragazzi. Gestisce i cambi come meglio può