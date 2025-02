Duro scontro Biasin-Zazzaroni: "Sento parlare di campionati manovrati". "Marotta è bravo a..."

Durante la trasmissione Pressing di pochi giorni fa, c'è stato un vero e proprio scontro di parole tra Fabrizio Biasin e il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

I due giornalista si sono presi sul rigore negato all'Inter nel derby, ma anche il diversissimo atteggiamento dei media nei confronti degli episodi contro l'Inter e a favore dell'Inter.

Il dibattito tra i due si accende proprio sul tema del comportamento dei media e degli opinionisti.

Biasin-Zazzorni su Milan-Inter

Fabrizio Biasin inizia il suo discorso. Ecco il dibattito riportato da fcinter1908.it:

"Sicuramente non l'hanno visto perché se l'avessero visto avrebbero richiamato l'arbitro, però io mi domando: siccome ci sono 50 varisti, gli arbitri di campo, il quarto uomo, ci sono 20 persone a guardare queste cose, ci sono i monitor. Nessuno vede questo calcio e uno dice: 'vabbè è successo una volta'; no, non è successo una volta, è successo quattro volte nelle ultime quattro partite. E allora, siccome da tante settimane, da tanti mesi, io vengo qua e sento dire: 'l'Inter ha l'aiutino', 'l'Inter è stata aiutata'; si lamentano questi, si lamentano quelli allora bisogna per forza gridare per farsi dare i rigori? Perché se uno non grida non viene dato quello che è giusto. Alla fine oggi Inzaghi ha perso la pazienza e io lo capisco"

Zazzaroni ribatte:

"Questo è rigorissimo ma non ricordo all'interno di Pressing qualcuno che abbia detto che l'Inter è aiutata"

Biasin: “Sento parlare di campionati manovrati”

Biasin:

"Scusami Ivan, siccome tu vivi nello stesso paese, credo, tu sei in Italia presumo, io da un anno e mezzo sento parlare di campionati manovrati, di aiutini, di questo e quell'altro. Quattro partite, quattro rigori negati all'Inter"

Zazzaroni:

"Manovrati a favore di chi? L'Inter ha dominato lo scorso anno"

Biasin:

"Ti ricordo che giusto tu l'anno scorso dicevi che il presidente dell'Inter è bravo a gestire certe situazioni, lo dicevi tu, eh? Non lo dicevo io, eh?"

Zazzaroni:

"Marotta dici? Sì, Marotta è bravo, te lo certifico a gestire certe situazioni, ma non ho mai parlato di rigori. Mai. Trovami una registrazione. Le situazioni sono situazioni di carattere politico. Il vittimismo tuo di oggi lo trovo fuori luogo. Io di Marotta ho fatto altri discorsi, non ho mai parlato di rigori. Mai"

Biasin:

"A me piace che tu faccia finta di non sentire, ma sono mesi".

Zazzaroni:

Zazzaroni e Marotta

"Io non faccio finta di niente. Io non faccio finta di niente, io so parlare e so ascoltare. Tu leggi i giornali sbagliati".

Biasin:

"Ma non hai sentito parlare di Inter favorita in Serie A negli ultimi mesi? Non l'hai mai sentita? No, no. Va bene, allora mi arrendo. No Marotta favorito. Non l'hai mai sentita? Marotta League non l'hai mai sentita?"

Zazzaroni:

"Ma che mi frega di cosa dicono fuori? Noi abbiamo sempre detto che ha dominato"