Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei nodi più intricati del mercato estivo della Juventus. L’attaccante serbo pesa a bilancio per quasi 20 milioni di euro annui, una cifra che rappresenta un ostacolo significativo per una sua cessione a titolo definitivo. La dirigenza bianconera è pronta ad ascoltare offerte, ma la trattativa si complica sia per l’elevato ingaggio richiesto dal giocatore, sia per la sua volontà di rimanere nel calcio europeo di alto livello.

I no di Vlahovic

Dusan Vlahovic ha già rifiutato proposte economicamente importanti, come quelle arrivate dall’Arabia Saudita e dal Fenerbahce. Il club turco, in particolare, era disposto a garantire uno stipendio da 10 milioni a stagione e a versare 30 milioni di euro per il cartellino, ma la risposta del serbo è stata negativa. Il motivo? L’ex Fiorentina intende proseguire la sua carriera in un contesto più competitivo, possibilmente in Premier League o in Liga. Tuttavia, nonostante alcuni tentativi di sondaggio da parte dell’agente, nessuna squadra in Inghilterra o Spagna ha ancora avanzato un’offerta concreta.

Vlahovic Juventus

Affare tra Milan e Juventus ad una condizione

Anche in Italia qualcosa si muove, ma in modo sotterraneo: alcuni club starebbero valutando il profilo di Vlahovic, ma evitano di esporsi per non far salire il prezzo o innescare un’asta. Tra questi c’è il Milan, che potrebbe diventare protagonista più avanti, soprattutto se la Juve dovesse aprire alla possibilità di un prestito o di una cessione scontata sul finale di mercato. In tal caso, la partecipazione del club bianconero al pagamento dell’ingaggio potrebbe risultare decisiva.

Per ora, la situazione resta in stallo: Vlahovic è concentrato sulla preparazione estiva, ma con la consapevolezza che il suo futuro è tutt’altro che definito. La Juventus, dal canto suo, continua a sperare in una soluzione che permetta di alleggerire il bilancio e liberare risorse per altri investimenti. Ma il tempo stringe, e i margini di manovra si riducono ogni giorno di più.