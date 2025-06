In casa Inter scorrono ore molte calde. La questione allenatore scotta, i nerazzurri sono rimasti senza mister dopo l'addio di Inzaghi che ha scelto il denaro arabo e adesso bisogna trovare una soluzione.

Sono circolati tanti nomi in questi giorni, nessuno di questi molto esaltante per la tifoseria nerazzurra. Sembra che i due candidati più vicini siano Fabregas e Chivu. Ecco le ultime notizie sui due allenatori.

Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Hilal . Il tecnico piacentino ha firmato un contratto con cifre da capogiro: biennale da 50 milioni netti, quindi ben 25 milioni all'anno.

Negli ultimi minuti Fabrizio Romano ha rivelato le parole del presidente del Como, Suwarso:

Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell'Inter.

Fabregas quindi dovrebbe restare al Como: le sue parole, in cui ha esplicitamente detto di aver scelto il Como per un progetto a lungo termine, e quelle del presidente, lasciano intendere che la trattativa con l'Inter è del tutto chiusa.

L'obiettivo numero 1 per la panchina dell'Inter è diventato Chivu. L'ex calciatore dei nerazzurri, con cui ha anche vinto il triplete, ha portato il Parma alla salvezza e sembra aver convinto la dirigenza dell'Inter.

Fabrizio Romano sul suo profilo X ha comunicato:

Cristian Chivu ha bloccato la trattativa per il rinnovo del Parma in attesa dell'Inter. Inter e Parma sono state in contatto oggi per Chivu come opzione principale, dopo le dichiarazioni del Como su Cesc Fabregas. Chivu, ora è in attesa della decisione definitiva e del via libera dell'Inter