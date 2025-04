Amara sconfitta per l’Inter di Inzaghi che torna al secondo posto in campionato. Antonio Cassano ha analizzato il momento nero della squadra di Milano in diretta Youtube sul canale Viva el Futbol.

Cassano distrugge Inzaghi

Ecco le parole forti usate da Cassano nei confronti di Inzaghi:

Quando tutti lo esaltavano come se fosse Guardiola io non sono mai stato d’accordo. Per me non è un grande allenatore, i giocatori sono fortissimi e vanno da soli, non ha migliorato nessuno. Adesso sta buttando nel cesso il terzo scudetto, doveva stare 10-15 punti sopra.

La Champions League non cambierebbe nulla

Cassano ha proseguito pronunciando il proprio parere sull’eventuale vittoria della Champions League:

Della Champions non me ne frega un cazzo, pure se la vinci resta una stagione di merda. L'ha vinta gente come Di Matteo, che non allena più, e Mourniho, giocando alla carlona. Quello che sta succedendo è solo per colpa sua.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Conte ha fatto molto meglio, è riuscito a convincere i suoi giocatori ad andare in guerra con lui e ha fatto tanti morti, ha sorpassato l’Inter con una marea di infortunati e dopo l’addio del calciatore più forte. Per me Inzaghi ha la stampa a favore, non si può esaltare un allenatore che, con una squadra del genere, in 4 anni vince solo uno scudetto e ne butta tre nel cesso.