Il Napoli ha concluso la stagione con la vittoria del quarto tricolore della sua storia e l'entusiasmo della piazza è alle stelle, vista anche il ritorno in Champions League. Gli azzurri, inoltre, giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, aspettando il risultato dell'altra gara in programma, Bologna-Inter.

Napoli, trattenuto Conte per continuare a vincere

Subito dopo i festeggiamenti arrivati al termine della partita Napoli-Cagliari, vinta dai campani per 2-0, fra l'entusiasmo dello stadio e dei calciatori si celava immediatamente un pizzico di amarezza. L'abbraccio fra ADL e Conte, in lacrime, era stato freddo, in particolare da parte del mister, che veniva invece elogiato pubblicamente dal presidente del club azzurro, apparso invece visibilmente soddisfatto.

Le voci di un addio di Conte erano insistenti e con loro riaffiorava anche la sensazione già vissuta con Spalletti. Per il tecnico salentino sembrava addirittura essere molto vicino alla Juventus, che si era fatta avanti per lui. A questo punto De Laurentiis e Manna hanno cercato in tutti i modi tramite summit di convincere il condottiero del quarto scudetto a restare, e ci sono riusciti promettendo un aumento di ingaggio ma soprattutto un mercato faraonico.

Antonio Conte (ph. Depositphotos)

Napoli, i possibili colpi

Il Napoli è in fatti la squadra italiana più attiva sul mercato, tanto da aver già chiuso due operazioni per le quali si attendono solo le visite mediche, e stiamo parlando degli acquisti di Marianucci e soprattutto il fuoriclasse belga De Bruyne. Fra i tanti altri nomi accostati al panorama partenopeo c'è poi quello di Frattesi, in uscita dall'Inter, per cui la società ha offerto 25 milioni + bonus.

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà ci sarebbero però anche altri nomi

Il Napoli ha tanti soldi da spendere, ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra ancora più forte. Il numero uno sulla lista come nuovo esterno offensivo è Dan Ndoye del Bologna. Costa circa 40 milioni di euro, ma Antonio Conte ha chiesto Ndoye con forza". "Sulla lista, oltre a Ndoye, ci sono anche Chiesa, Zaccagni e un altro calciatore straniero. Ma il primo obiettivo è Ndoye. A centrocampo invece il primo obiettivo è Frattesi, mentre in difesa il primo nome è quello di Beukema

Dan Ndoye (ph. bolognafc.it)

