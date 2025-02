Fabio Bergomi: "Conceicao e McKennie andavano espulsi. Noi castigati dall'arbitro dopo..."

Il match più atteso della 25^ giornata di Serie A, Juventus-Inter, si è concluso 1-0 per i bianconeri che hanno agguantato la Lazio al quarto posto in classifica. Intanto il grande tifoso dell'Inter, Fabio Bergomi, sui propri canali social si è lamentato dell'arbitro dell' “Allianz Stadium”, Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

"Vado al sodo: noi non abbiamo fatto il nostro. L’arbitro sì, nel senso che ci ha castigato per le nostre recenti lamentele. Come al solito. Il portoghese che ha fatto gol doveva già essere negli spogliatoi al 52esimo minuto del secondo tempo per doppia ammonizione. L’americano entrato sulla caviglia di Basto che si ruota di 90 gradi, andava espulso direttamente. Il fallo di mano, non era rigore?"