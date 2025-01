Per il Napoli è il momento di aggiungere nuovi innesti con il mercato invernale. Conte non ha la minima intenzione di adagiarsi su quanto fatto fino ad ora ed è convinto che sia necessario aggiungere altri calciatori per puntellare la rosa e proseguire la corsa verso lo scudetto.

Per gli azzurri ci sono alcune situazioni scottanti da sistemare: prima tra tutte il caso Kvaratskhelia, che sembra sempre più vicino all'addio in direzione Parigi. Bisogna quindi trovare un sostituto del georgiano e poi pensare ad aggiungere un difensore e almeno un centrocampista.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già piazzato due colpi, il noto giornalista napoletano Raffaele Auriemma si è complimentato per un nuovo acquisto.

Auriemma, complimenti a Manna per il nuovo acquisto

Il Napoli ha già chiuso due colpi: il primo è Luis Hasa, trequartista e ala d'attacco per il futuro, un giovane proveniente dalla primavera della Juventus che in questa stagione ha giocato poco nel Lecce.

Il secondo è un centrocampista proveniente dalla Premier League, si tratta di Philip Billing, un gigante alto 1,93m che andrà a coprire Anguissa e McTominay. Ecco il parere di Auriemma:

Bravo. Faccio i complimenti a Giovanni Manna per aver preso un vero e proprio gigante da piazzare a centrocampo (alternativa a McTominay o Anguissa), con caratteristiche tecniche e fisiche che potrebbero permettere a Conte di difendere il primo posto in classifica.

Napoli, chi è Billing, il nuovo acquisto a centrocampo

Philip Billing è un centrocampista danese classe 1996. Alto 1,93m, ha giocato nel Bournemouth dal 2019 collezionando 202 presenze con 31 gol e 20 assist. Forte fisicamente con compiti principalmente difensivi, sarà la prima alternativa di Anguissa e se necessario può coprire anche McTominay.

Arriva al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Philip Billing (ph. Depositphotos)