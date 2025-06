Il Torino vuole Fazzini: l'Empoli fissa il prezzo del 2003

Il futuro di Jacopo Fazzini, uno dei talenti più interessanti del panorama italiano, potrebbe presto decollare verso una nuova destinazione. Il centrocampista classe 2003, reduce da una stagione complicata con l’Empoli, culminata con la retrocessione in Serie B, è finito nel mirino di diversi club di Serie A, con Torino e Juventus pronte a contenderselo.

Il tentativo del Torino

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è proprio il Torino ad aver mosso i primi passi concreti per il calciatore, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano nel suo ruolo. Dotato di grande visione di gioco, capacità di inserimento e intelligenza tattica, Fazzini è già da tempo nel radar della Juventus, ma ora anche i granata sembrano voler accelerare per provare a portarlo sotto la Mole.

La richiesta dell'Empoli

Agustin Martegani in contrasto con Jacopo Fazzini (ph. Image Sport)

Il prezzo fissato dall’Empoli si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe diventare oggetto di trattativa, soprattutto considerando la retrocessione del club toscano. Il Toro, alla ricerca di rinforzi giovani ma già pronti per la Serie A, vede in Fazzini un profilo perfetto per dare nuova linfa al centrocampo e potenziare la rosa in chiave futura.

Non è da escludere che la Juventus possa tornare alla carica, anche per evitare di perdere un elemento seguito da tempo. Ma per il momento è il Torino a essersi mosso con maggiore decisione, consapevole di poter offrire al giovane talento spazio e continuità, due fattori chiave per la sua crescita.

Le prossime settimane saranno decisive per capire il destino del centrocampista empolese. Quel che è certo è che Jacopo Fazzini rappresenta un’occasione di mercato da non farsi sfuggire, sia per chi punta sul presente che per chi guarda al futuro del calcio italiano.