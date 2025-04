Altra notizia shock nel mondo del calcio dopo quella dell'addio di De Bruyne al City. Il centrocampista tedesco Thomas Müller ha infatti reso noto attraverso di non proseguire la sua avventura con il Bayern Monaco, di cui è stato capitano e sicuramente figura portante. Dopo 33 trofei, fra cui 2 Champions e 12 Bundesliga, vinti con la squadra bavarese, questa ha deciso di non prolungare il contratto del 35enne, diversamente dalla volontà di quest'ultimo stesso.

In rosa dal luglio del 2009 il centrocampista è stato in grado di imporsi e conquistare tutti sia sul campo che fuori, dove è entrato nel cuore dei tifosi anche grazie alla sua stravagante ironia. Con i bavaresi ha vinto 12 campionati di Germania, 2 Supercoppa Uefa, 2 Mondiali per Club, 2 Champions League, 6 Coppe di Germania e 8 Supercoppe di Germania. Inoltre ha vinto un 1 Mondiale con la Germania nel 2014. Col Bayern ha accumulato 743 presenze, in cui ha fornito 273 assist e segnato 247 goal.

Dopo le numerose speculazioni che mi hanno riguardato di recente, vorrei cogliere l'occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dal minutaggio, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare per vincere con questi colori. Un ruolo nel quale mi vedevo anche nel prossimo anno. Tuttavia, il club ha deciso in autonomia di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non era in linea con i miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni. Rispetto questa decisione, che il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Vigilanza non hanno certo preso con leggerezza. Sento l'affetto di tutte le persone coinvolte nel mio lungo periodo al Bayern Monaco. Provo gioia profonda per aver giocato per la mia squadra del cuore per 25 anni, vissuti con incredibile intensità. Sarò sempre legato al Bayern, grazie ai tanti bei momenti insieme. Ora mi concentro a pieno sui nostri obiettivi per quest'anno. Sarebbe un sogno per me portare a casa di nuovo la Bundesliga e raggiungere la finale di Champions League da giocare in casa. Darò tutto per questo.