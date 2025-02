L'Inter guarda già al futuro e prepara una possibile rivoluzione in attacco. Se Lautaro Martinez e Marcus Thuram rappresentano i punti fermi di Simone Inzaghi, il club nerazzurro vuole aumentare il peso offensivo, considerando il rendimento poco incisivo delle seconde linee. Con il possibile inserimento dei giovani talenti Pio Esposito, Valentin Carboni e Nico Paz, la dirigenza cerca comunque un attaccante già pronto per il grande palcoscenico.

Dovbyk nel mirino dell'Inter

Tra i nomi monitorati emerge Artem Dovbyk, centravanti ucraino attualmente alla Roma. Dopo essersi laureato capocannoniere della Liga con 24 reti nella scorsa stagione, il classe '97 è approdato in Serie A con grandi aspettative. Il suo impatto nella Capitale è stato positivo, con 13 gol tra campionato e coppe, ma la stagione complicata della Roma potrebbe spingerlo a valutare nuove opportunità.

Artem Dovbyk (ph. Image Sport)

A Milano, inoltre, potrebbe giocare anche la prossima Champions League, cosa che non potrebbe fare eventualmente restando nella Capitale, a meno di un trionfo in Europa League.

I dettagli dell'affare

L’operazione non è semplice, ma potrebbe intrecciarsi con il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista, già protagonista in nerazzurro, è un obiettivo della Roma, e l'Inter potrebbe giocarsi questa carta per strappare Dovbyk ai giallorossi. Con un anno di esperienza in Serie A e una media realizzativa solida, l’ucraino rappresenterebbe un’opzione ideale per dare respiro a Lautaro e Thuram, garantendo qualità e fisicità al reparto offensivo di Inzaghi. Valutando entrambi tra i 30 e i 35 milioni di euro, si parlerebbe di uno scambio alla pari che non prevederebbe alcun esborso economico, facendo realizzare ad entrambe le società anche una plusvalenza importante.

