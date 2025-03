Juventus, Zazzaroni: "Inutile infierire, è poco divertente. E' come sparare a un cane che..."

Il direttore de “Il Corriere dello Sport”, Ivan Zazzaroni, in un suo editoriale ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo in panchina di Igor Tudor che avrà il compito di portare il club bianconero in Champions League.

Thiago Motta (ph. Image Sport)

Zazzaroni: “Inutile infierire sulla Juventus oggi”

“Inutile infierire sulla Juventus oggi: che lo facciano gli altri, io lo trovo poco divertente. Dalle mie parti, nel Bolognese, ai bei tempi del politicamente scorretto si diceva «è come sparare a un cane che caga». L’esonero di Motta dopo soli nove mesi e l’arrivo di Tudor per quattro rappresentano peraltro una resa incondizionata, oltre a un’attribuzione pubblica di responsabilità al management: vi ho dato tanti soldi (che erano mancati l’ultimo anno di Allegri, ma quella Juve apparteneva ancora ad Andrea), vi ho lasciato mano libera e adesso che ci ritroviamo in queste condizioni vi rimando a casina. Cominciando dal primo. Firmato J. E”.

LEGGI ANCHE: Juventus, Giuntoli distrugge Motta: "Mi vergogno ad averti preso"

Zazzaroni, il suo commento su Tudor