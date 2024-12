Panchina Milan: spunta un nuovo nome per il dopo Fonseca

Nonostante l'andamento positivo in Champions, la stagione del Milan è considerata da tutti negativa. Infatti, non bastano le vittorie nel derby e contro il Real Madrid per far cambiare idea sulla squadra di Fonseca, già contestato sin dall'inizio, e l'ottavo posto in campionato a meno 14 (con una partita in meno) dall'Atalanta è troppo. Ed è per questo che la dirigenza del Milan sta pensando di sostituire l'allenatore portoghese. Quasi sicuramente il cambio in panchina avverrà a fine stagione, ma non è preclusa l'idea che Fonseca possa essere esonerato già nel corso di questa.