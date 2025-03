Sassuolo-Bari 1-1, le pagelle: Volpato risponde a Lasagna

Dopo il successo conquistato nello scontro diretto contro il Pisa, il Sassuolo compie un mezzo passo falso contro un ostico e ben messo in campo Bari. Un punto prezioso che consente comunque ai neroverdi di muovere la classifica, complice il passo falso del Pisa sul campo dello Spezia. Di seguito le pagelle dei protagonisti:

Le pagelle del Sassuolo:

Horatiu Moldovan 5,5: la grande reattività sul colpo di testa di Simic, non serve ad evitare lo svantaggio che, puntualmente, arriva poco dopo. Inoperoso nella ripresa.

Jeremy Toljan 6: ci ha abituati a ben altre prestazioni. impegnato più in fase difensiva che offensiva, alle prese con un osso duro come Dorval.

Filippo Romagna 5: a dispetto delle ultime gare, quest'oggi lo si è visto nettamente in difficoltà: sbaglia diversi interventi, faticando e non poco a contenere la fisicità di Bonfanti.

Matteo Lovato 6: dopo un inizio tutt'altro che incoraggiante, cresce col passare dei minuti. Sua l'occasione più nitida per ristabilire la parità ma il colpo di testa sugli sviluppi di un corner termina di pochissimo a lato.

Josh Doig 5,5: gara poco convincente dell'esterno scozzese, il quale soffre la pressione avversaria, prestando spesso il fianco alle sgroppate di Favasuli.

Andrea Ghion 6: in pianta stabile tra i titolari nelle ultime uscite. Poco convincente quest'oggi, a tratti sembra poco lucido. Non una giornata da ricordare per lui.

Daniel Boloca 6: ci mette del suo per emergere e risollevare una mediana apparsa in affanno. Sale di livello, ripulisce molti palloni, confermandosi ancora una volta uno dei migliori tra le fila neroverdi.

Domenico Berardi 4,5: una delle prestazione peggiori, se non la peggiore, di questa stagione. Febbricitante quest'oggi tant'è che la sua gara dura solo 45'. 45' Cristian Volpato 7: ha tanta voglia di fare e lo si vede dal modo in cui entra in campo. Propositivo e sempre nel vivo del gioco. Suo il mancino vincente che regala un pari insperato.

Luca Mazzitelli 6: così come il resto del centrocampo soffre tantissimo. Ne esce una prestazione tutto sommata positiva complice la voglia di lottare su ogni pallone.

Armand Laurientè 5,5: si mette al servizio dei compagni, corre tanto ma impatta in una giornata difficile. Quei pochi palloni che tocca, li sbaglia. Sostituito a inizio ripresa. 60' Nicholas Pierini 6: entra in campo ma si vede pochissimo. Nei 30 minuti giocati o poco più, non incide nell'economia del match.

Luca Moro 5,5: generoso e sempre al servizio dei compagni. Gli sprazzi di qualità mostrati nel primo tempo non bastano per la sufficienza. Nella ripresa cala notevolmente. 60' Samuele Mulattieri 6: entra e aiuta come può i compagni. A 7' dal termine sciupa una ghiotta occasione che avrebbe potuto regalare i tre punti.

Fabio Grosso 6: non il solito Sassuolo quest'oggi. Le scelte iniziali non pagano tant'è che prova a rimediare a gara in corso e ci riesce. Gli ingressi di Volpato e Mulattieri evitano di fatto una clamorosa sconfitta.

Le pagelle del Bari

Boris Radunovic: 5,5

Nosa Obaretin: 5

Lorenzo Simic: 6

Valerio Mantovani: 6

Mehdi Dorval: 6

Giulio Maggiore: 6

Ahmad Benali: 5,5

Mattia Maita: 5,5

Costantino Favasuli: 6

Nicola Bonfanti: 5,5

Kevin Lasagna: 7

Moreno Longo: 6

