Sassuolo-Bari, Grosso: "Non la nostra miglior gara. Salvo solo il risultato"

Il dodicesimo risultato utile consecutivo consente di fatto ai neroverdi di guadagnare un punto nella corsa alla promozione in A, complice la clamorosa sconfitta del Pisa sul campo dello Spezia. Il pari non è di certo il risultato che ci si aspettava ma è comunque prezioso, vista la prova tutt'altro che esaltante dei neroverdi quest'oggi contro un Bari ben messo in campo. Queste le parole del tecnico Fabio Grosso al termine della sfida:

Analisi della prestazione

"Sicuramente non è stata la nostra miglior gara. Mancanza di ritmi ed energia: nel primo tempo abbiamo sofferta, nella ripresa meglio, dove abbiamo creato occasioni. I ragazzi subentrati hanno dato vivacità alla manovra e credo che tutto sommato il pari sia giusto. Questo è un campionato difficile e non è un caso che fai risultato solo se sei al massimo.

Atteggiamento da rivedere

L'atteggiamento non è stato dei migliori. Le partite non sono facili e quando non riesci a fare quello che vuoi, di conseguenza la prestazione e anche l'atteggiamento ne risente. Abbiamo commesso errori che ci porteremo dietro e proveremo a correggere.

Berardi peggiore in campo? Non era al meglio

Berardi in teoria non doveva esserci, aveva la febbre questa mattina. Ha deciso di scendere in campo ugualmente ma non era al meglio e lo si è visto".

Berardi Sassuolo

LEGGI ANCHE: Sassuolo-Bari 1-1, le pagelle: Volpato risponde a Lasagna