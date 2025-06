La Lazio si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Maurizio Sarri, che dopo aver siglato il nuovo accordo con il club capitolino è già al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano ha le idee chiare: la priorità è trattenere i big e definire i riscatti dei giocatori arrivati in prestito la scorsa estate, prima di affrontare il nodo degli esuberi.

Lazio su Parisi

Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Sarri è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro attualmente alla Fiorentina. Il profilo del classe 2000, già più volte accostato ai biancocelesti in passato, rappresenta per l’allenatore la soluzione ideale per dare qualità e continuità alla fascia sinistra.

Tuttavia, la dirigenza biancoceleste valuta anche altre piste: tra le alternative spicca Junior Firpo, attualmente al Leeds United, che garantirebbe esperienza e spinta sulla fascia. Da capire anche gli eventuali costi dell'operazione visto che la priorità andrebbe all'ex Empoli.

L'offerta alla Fiorentina

La Fiorentina potrebbe aprire alla trattativa con la Lazio, soprattutto se dovesse andare in porto uno scambio con Luca Pellegrini, già proposto lo scorso gennaio. L’ex Juventus, infatti, sembrava destinato all’addio con Baroni in panchina, ma la sua situazione potrebbe cambiare proprio con il ritorno di Sarri, tecnico con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Pellegrini Lazio

Certo che pur di arrivare a Fabiano Parisi il neo tecnico della Lazio potrebbe avallare la cessione di Pellegrini. Uno scambio alla pari su cui si dovrebbe solamente definire la valutazione dei due cartellini, che dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Intanto, sul fronte dei terzini, si segnala un movimento importante: Nuno Tavares è stato riscattato in anticipo dall’Arsenal, un’operazione che permette alla Lazio di avere margine per valutare eventuali offerte, ma anche di non farsi trovare impreparata in caso di cessione.

Il mercato della Lazio ruoterà dunque attorno alla gestione degli esterni difensivi, con Sarri deciso a modellare la rosa secondo le sue esigenze tattiche. L’obiettivo è costruire una squadra solida, ma capace di esprimere un gioco propositivo e verticale, esattamente come vuole il tecnico toscano.

La pista Parisi, già seguita negli scorsi mesi, potrebbe tornare calda nelle prossime settimane. Il giovane difensore campano, dopo un’annata con alti e bassi a Firenze, potrebbe accogliere con entusiasmo l’opportunità di lavorare con Sarri e trovare spazio in un progetto ambizioso come quello laziale. La partita è solo all’inizio, ma la strategia è tracciata: Sarri ha scelto la fascia sinistra come punto di partenza per la sua nuova Lazio.