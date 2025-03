Il Napoli è tornato a vincere nel momento in cui più serviva. Con la vittoria di ieri sulla Fiorentina gli azzurri hanno infatti mandato un chiaro messaggio all'Inter in chiave scudetto, rimanendo a -1 proprio dai nerazzurri. Al Maradona ieri i partenopei hanno vinto e convinto, mostrando qualità soprattutto in fase di possesso e di attacco, e chiamando più volte in causa il portiere avversario De Gea. Il punteggio finale è di 2-1 ma l'impressione è che potesse essere anche più largo, considerando anche la clamorosa occasione sciupata da Simeone nel finale.

Napoli, brilla il ritrovato Raspadori

Con l'infortunio di Neres, il cui sostituto è Okafor che solo adesso è entrato in forma, Conte è stato costretto a stravolgere il modulo della sua squadra e tornare al 3-5-2, dopo aver utilizzato il 4-3-3 per un lungo periodo di tempo. In questa situazione ad esaltarsi è stato Giacomo Raspadori, che aveva trovato pochissimo spazio nella prima parte di stagione. Le prestazioni dell'attaccante italiano sono una piacevolissima sorpresa ma, soprattutto, si stanno rivelando preziose per la lotta scudetto. 3 goal nelle ultime quattro partite e tante giocate che hanno riacceso le luci intorno al suo nome, e che gli hanno regalato la titolarità fissa.

Napoli, coppia goal inedita

Sorprendente è poi l'alchimia che si è creata col suo compagno di reparto Lukaku. Insieme formano una coppia fisica e tecnica nello stesso momento, in cui è garantito un grande lavoro di appoggio e spalle alla porta da parte dell'attaccante belga, che sta anche segnando goal pesanti, e l'abilità nello stretto unita proprio alla potenza delle giocate di Raspadori. Conte è quindi riuscito, in mancanza di Neres, a trovare una soluzione più che valida, cambiando difatti il destino di Raspadori, che sembrava lontano da Napoli e consentendo alla squadra di rimanere agganciata all'Inter nella avvincente corsa al tricolore.

