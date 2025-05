Gli azzurri si godono i festeggiamenti dello scudetto con un occhio e mezzo aperto sul mercato. Proseguono i ragionamenti sulla questione allenatore, Conte sembra sempre più lontano e gli azzurri stanno chiudendo dei colpi a prescindere da chi sarà il mister.

L'acquisto di De Bruyne è sempre più vicino, dopo le conferme di De Laurentiis e Manna aumenta la fiducia, ecco tutte le ultime notizie.

Napoli-De Bruyne, le cifre: contratto da fuoriclasse

Secondo le ultime notizie confermate anche da Fabrizio Romano, il Napoli ha offerto un contratto da vero fuoriclasse a De Bruyne: per il belga pronto un biennale con opzione per il terzo anno. 6 milioni di stipendio per le prime due stagioni, 5 milioni al terzo anno. Ma non è finita qui, per convincere De Bruyne il presidente gli ha garantito anche un bonus di 10 milioni netti alla firma. Così si arriva a ben 27 milioni netti in 3 anni, cifre mai viste per un contratto in casa Napoli.

Le conferme di De Laurentiis e Manna

Durante la parata del bus per festeggiare lo scudetto, De Laurentiis e Manna hanno confermato le indiscrezioni sull'acquisto del fuoriclasse belga. Il presidenti ai microfoni ha detto: “Ho parlato in videochiamata con De Bruyne e la famiglia, hanno già acquistato una bellissima villa, ci siamo quasi, bisogna avere nero su bianco per dire tutto con certezza.”

Il ds Manna ha confermato quanto detto dal presidente: “Ci stiamo lavorando da mesi, non vogliamo illudere i tifosi, ma la siamo molto vicini.”