Sabatini: "Inzaghi permaloso, questa volta merita una critica: non si gioca mai per lo 0-0"

Nella 6^ giornata di Champions League è arrivata la prima sconfitta nella massima competizione europea per l'Inter di Simone Inzaghi con i nerazzurri che hanno perso contro il Bayer Leverkusen per un gol subito al 90' da Mukiele. In merito alla sconfitta dell'Inter il giornalista Mediaset, Sandro Sabatini, a Calciomercato.com ha criticato duramente il tecnico Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Sabatini e la critica nei confronti di Simone Inzaghi

“Sembrava in risparmio energetico, l’Inter. E sembrava durare. Invece alla fine la batteria è saltata. In apparenza all'improvviso. A un minuto dalla ricarica degli spogliatoi. Non è il caso di attivare processi, ma un paragone sì: anche l’Atalanta ha perso, però giocando una partita meravigliosa e divertente. Per una volta, il bravissimo Inzaghi non faccia il permaloso al cospetto di una critica che stavolta merita: non si gioca per lo zero a zero. Mai. La lezione di Leverkusen diventi utile per il futuro, sia vicino che lontano”.

“Si nota anche da lontano che quando Lautaro non c’è, lo rimpiangi. Quando c’è, vedi che non è più lo stesso. Stavolta sono state mostrate entrambe le opzioni di pensiero. Comunque Taremi non è più quello di inizio stagione. E non è Lautaro, nemmeno quello di quest’anno. Neppure l’Inter però è stata brillante come finora aveva mostrato in tutte le partite di Champions League. La prestazione a Leverkusen non è stata spettacolare né emozionante, e due negazioni non portano all’affermazione che Inzaghi abbia giocato una partita intelligente e ordinata, con ragionevole attenzione alla super classifica. Con tre punti, l’Inter avrebbe già fatto il check-in per volare agli ottavi, ma con zero va in coda al deposito bagagli. Continuando con la metafora aerea, il pareggio in trasferta sarebbe stato un volo low cost. Un po’ scomodo, ma conveniente”.

Bayer Leverkusen-Inter, il tabellino del match

BAYER LEVERKUSEN (3-5-2): Kovar; Tapsoba, Tah, Mukiele; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo (48' s.t Garcia); Hincapié; Tella (38' s.t Terrier), Wirtz (48' s.t Andrich). A disp: Hradecky, Lomb, Arthur, Schick, Stepanov, Onyeka, Belocian. All: Xabi Alonso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi (21' s.t Barella), Calhanoglu (21' s.t Asllani), Zielinski, Carlos Augusto (11' s.t Dimarco); Thuram (21' s.t Lautaro), Taremi (40' s.t Arnautovic). A disp: Martinez, Calligaris, Buchanan, Mkhitaryan, Aidoo. All: Inzaghi.

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 45' s.t Mukiele (B)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Carlos Augusto (I)